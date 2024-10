“L’obiettivo è costruire città in grado di sostenersi autonomamente su Marte entro 20 anni”: Elon Musk festeggia lo storico recupero del booster di Starship (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “I primi viaggi con equipaggio verso Marte saranno effettuati tra 4 anni. Da lì in poi, il numero di voli crescerà in maniera esponenziale con L’obiettivo di costruire tra circa 20 anni le città in grado di sostenersi autonomamente”. A dirlo è stato Elon Musk in un post pubblicato su X a inizio settembre. Parole che possono sembrare inverosimili, ma al suo progetto di trasferire una parte della popolazione mondiale su un altro pianeta è stato di recente aggiunto un altro storico traguardo: un razzo completamente riutilizzabile. L’amministratore delegato di SpaceX, infatti, ha festeggiato, così come tutti i dipendenti e i tecnici dell’azienda, il recupero del booster di Starship, il veicolo spaziale più grande e potente mai realizzato. Ilfattoquotidiano.it - “L’obiettivo è costruire città in grado di sostenersi autonomamente su Marte entro 20 anni”: Elon Musk festeggia lo storico recupero del booster di Starship Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “I primi viaggi con equipaggio versosaranno effettuati tra 4. Da lì in poi, il numero di voli crescerà in maniera esponenziale conditra circa 20leindi”. A dirlo è statoin un post pubblicato su X a inizio settembre. Parole che possono sembrare inverosimili, ma al suo progetto di trasferire una parte della popolazione mondiale su un altro pianeta è stato di recente aggiunto un altrotraguardo: un razzo completamente riutilizzabile. L’amministratore delegato di SpaceX, infatti, hato, così come tutti i dipendenti e i tecnici dell’azienda, ildeldi, il veicolo spaziale più grande e potente mai realizzato.

