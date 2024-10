Lilly Wachowski, la regista di Matrix si dedica alla fantascienza trans (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La cineasta è pronta a lanciarsi in un nuovo progetto per il grande schermo. Lilly Wachowski manca dal cinema da quasi dieci anni quando diresse con la sorella Lana Jupiter - Il destino dell'universo, non partecipando alla regia di Matrix Resurrections. Negli ultimi anni le Wachowski hanno deciso di proseguire la carriera con progetti individuali. La serie Showtime Work in Progress e un film intitolato Trash Mountain, poi probabilmente accantonato, sono stati i progetti ai quali si è dedicata Lilly Wachowski negli ultimi anni ma la regista ora è pronta per tornare con diverse idee in cantiere. Sci-fi In una recente intervista con Autostraddle, Lilly Wachowski ha confessato di essere impegnata nella lavorazione di Movieplayer.it - Lilly Wachowski, la regista di Matrix si dedica alla fantascienza trans Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La cineasta è pronta a lanciarsi in un nuovo progetto per il grande schermo.manca dal cinema da quasi dieci anni quando diresse con la sorella Lana Jupiter - Il destino dell'universo, non partecipandoregia diResurrections. Negli ultimi anni lehanno deciso di proseguire la carriera con progetti individuali. La serie Showtime Work in Progress e un film intitolato Trash Mountain, poi probabilmente accantonato, sono stati i progetti ai quali si ètanegli ultimi anni ma laora è pronta per tornare con diverse idee in cantiere. Sci-fi In una recente intervista con Autostraddle,ha confessato di essere impegnata nella lavorazione di

Lilly Wachowski sta sviluppando un film d’animazione sul romanzo Hell Followed With Us - Benji si allea con una famiglia di adolescenti rintanati in un centro giovanile LGBTQ+ per sopravvivere. “Hell Followed With Us è una combinazione così viscerale di fantasia distopica, azione e orrore che trasformarla in un film epico ispirato all’anime è stato un gioco da ragazzi”, ha dichiarato Bob Higgins, presidente di Trustbridge Entertainment. (Cinefilos.it)