Liam Payne degli One Direction morto a Buenos Aires, aveva 31 anni: caduto dal terzo piano di un hotel (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il cantante inglese Liam Payne, ex membro della boyband degli One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. aveva 31 anni. Indagini in corso. Fanpage.it - Liam Payne degli One Direction morto a Buenos Aires, aveva 31 anni: caduto dal terzo piano di un hotel Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il cantante inglese, ex membro della boybandOne, èdopo esseredaldell'Casa Sur nel quartiere di Palermo, a31. Indagini in corso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne è morto a Buenos Aires - l’ex cantante degli One Direction aveva 31 anni - La polizia valuta se la morte di Payne, 31 anni, sia dovuta a un incidente o se si tratti di suicidio. . La notizia è riportata dalla stampa argentina, tra cui TN, il quotidiano Clarín e il portale Infobae. Buenos Aires, 16 ottobre 2024 – Il musicista e chitarrista britannico Liam James Payne, ex cantante del gruppo One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel del ... (Quotidiano.net)

Musica : morto in Argentina Liam Payne - ex membro One Direction - Milano, 16 ott. (LaPresse) – Liam James Payne, ex membro della boyband One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Lo riferisce la polizia locale. Aveva 31 anni. (Lapresse.it)

Liam Payne degli One Direction è morto a 31 anni : caduto dal terzo piano - La sua carriera e vita personale hanno continuato a far parlare di lui anche dopo il periodo degli One Direction, mantenendo un forte seguito di fan. Oltre alla sua carriera musicale, Liam ha spesso parlato delle sue battaglie personali, inclusi i problemi di salute mentale e le difficoltà legate alla fama improvvisa. (Thesocialpost.it)