Liam Payne degli One Direction morto a 31 anni, è caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il musicista e chitarrista britannico Liam James Payne, ex membro del gruppo One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel del quartiere di Palermo, a Buenos Aires. La Ilmessaggero.it - Liam Payne degli One Direction morto a 31 anni, è caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il musicista e chitarrista britcoJames, ex membro del gruppo One, èdopo esseredaldi undel quartiere di Palermo, a. La

