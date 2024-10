Ilrestodelcarlino.it - Imprenditori da premio. Allori ai Maestri Artigiani. L’inchino dell’Accademia

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anche quest’anno l’Accademia deidi Arti e Mestieri di Ferrara celebrerà, attraverso una premiazione ufficiale a Cento, la nomina diche si sono distinti per la loro decennale attività sul nostro territorio. Sono trascorsi 71 anni dal giorno in cui nel 1951 dall’idea di Pilade Cappellari rilegatore, Efrem Navarra fabbro, Ugo Rossetti restauratore, Edmondo Carlini cementista ed altri, nasceva a Ferrara l’Accademia con l’obiettivo di dare dignità e adeguata valorizzazione a quel patrimonio di esperienza ea che contraddistingue tanti nostri. L’evento, al quale interverranno autorità locali e rappresentanti delle associazioni di categoria deglisi svolgerà domenica 20 ottobre e avrà come tema: "Appassionare i giovani all’artigianato: una missione possibile?’.