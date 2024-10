Il teatro canzone di Giorgio Gaber a Traversetolo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giorgio Gaber se n'è andato ventun anni fa ma la sua opera artistica geniale resta incredibilmente attuale.Ascoltare Gaber oggi significa entrare in contatto con un maestro dell'analisi sociale, un visionario e un artista capace di rendere eterni il suo impatto e la sua poetica. Le sue Parmatoday.it - Il teatro canzone di Giorgio Gaber a Traversetolo Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)se n'è andato ventun anni fa ma la sua opera artistica geniale resta incredibilmente attuale.Ascoltareoggi significa entrare in contatto con un maestro dell'analisi sociale, un visionario e un artista capace di rendere eterni il suo impatto e la sua poetica. Le sue

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Buonasera Signor G" - un viaggio nel mondo di Giorgio Gaber allo Spazio Kairos - Torna il Festival di Teatro Off di Onda Larsen a Torino, presso lo Spazio Kairos, dal 17 al 22 settembre. Domenica 22 settembre alle 21 si conclude con "Buonasera Signor G" (Accademia dei Folli, Torino), diretto e interpretato da Carlo Roncaglia. Musiche dal vivo con Max Altieri chitarre, ... (Torinotoday.it)

Il Luogo del pensiero - a Viareggio si ricorda Giorgio Gaber : spettacoli ed eventi in ricordo del cantautore - . Il 23 luglio, spazio a ‘Le spiagge di notte‘ in piazza Mazzini, teatro – canzone itinerante ideato e diretto da Gian Piero Alloisio. Il 26 luglio si è tenuto il concorso di scrittura per Teatro – Canzone “Il Luogo del Pensiero”. Tutti hanno scoperto o riscoperto grazie agli spettacoli in cartellone il genio libero di Giorgio Gaber, le sue indimenticabili parole, la sua personalità che ancora ... (Superguidatv.it)