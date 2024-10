Il ritorno della Renault 4, la più amata di sempre, ma in versione elettrica (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Renault 4 è pronta a tornare, oltre trenta anni dopo la fine della sua produzione e più di sessanta dall'uscita del modello originale, che con oltre 8 milioni di esemplari costruiti è la Renault più diffusa di sempre. Ovviamente a livello tecnico non ha niente a che fare con quest'ultimo, ma ne recupera lo spirito e si lascia ispirare dal suo design, che è ancora nella memoria di tutti noi. La totale conversione di Renault all'elettrico Se nel 1961 la Renault 4 era l'auto per tutti, la nuova E-Tech Electric vuole essere l'auto elettrica per tutti. Sì, la neonata compatta francese è spinta da un motore a elettroni e si affianca alla nuova Renault 5 E-Tech Electric (qui la sua sorella sportiva firmata Alpine) per completare la gamma a batteria, in attesa dell'arrivo della nuova Twingo (anch'essa elettrica) che si riprenderà il ruolo di citycar stilosa e versatile. Gqitalia.it - Il ritorno della Renault 4, la più amata di sempre, ma in versione elettrica Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La4 è pronta a tornare, oltre trenta anni dopo la finesua produzione e più di sessanta dall'uscita del modello originale, che con oltre 8 milioni di esemplari costruiti è lapiù diffusa di. Ovviamente a livello tecnico non ha niente a che fare con quest'ultimo, ma ne recupera lo spirito e si lascia ispirare dal suo design, che è ancora nella memoria di tutti noi. La totale condiall'elettrico Se nel 1961 la4 era l'auto per tutti, la nuova E-Tech Electric vuole essere l'autoper tutti. Sì, la neonata compatta francese è spinta da un motore a elettroni e si affianca alla nuova5 E-Tech Electric (qui la sua sorella sportiva firmata Alpine) per completare la gamma a batteria, in attesa dell'arrivonuova Twingo (anch'essa) che si riprenderà il ruolo di citycar stilosa e versatile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Renault ha conti solidi". La provocazione di De Meo - Ascolta ora Al «Mondial de l'Auto» di Parigi è andato in scena un derby quasi in famiglia, avendo entrambi i protagonisti, l'Eliseo come azionista: da una parte, Luca De Meo (in foto), dall'altra, Car ... (ilgiornale.it)

Carlos Tavares, l’ad Stellantis ha due anni di tempo (e di tagli) per rimettere in pista l’azienda - l’uomo che ha rilanciato Renault fino a entrare in rotta di collisione con il «boss», l’altro Carlos, il brasiliano libanese Carlos Ghosn, uscendo dalla casa del Leone sbattendo la porta, e poi ... (torino.corriere.it)

Renault 4 2025: vista da vicino al Salone di Parigi 2024 [FOTO LIVE] - La nuova Renault 4 ha fatto il suo debutto pubblico al Salone di Parigi 2024, aperto al pubblico fino a domenica 20 ottobre. Così, dopo averla vista nelle fotografie ufficiali, abbiamo potuto avere al ... (motorionline.com)