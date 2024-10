Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj presenta il suo piano per la vittoria (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 16 ottobre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha presentato in parlamento il suo “piano per la vittoria”, che esclude cessioni territoriali alla Russia e invita gli alleati occidentali a rafforzare gli aiuti militari. Leggi Internazionale.it - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj presenta il suo piano per la vittoria Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 16 ottobre ilhato in parlamento il suo “per la”, che esclude cessioni territoriali alla Russia e invita gli alleati occidentali a rafforzare gli aiuti militari. Leggi

Meloni riceve Zelensky a Roma : incontro bilaterale durante il tour europeo del presidente ucraino - Zelensky è stato salutato dal picchetto d’onore dei Lancieri di Montebello e al termine dell’esecuzione degli inni nazionali, è iniziato l’incontro bilaterale. Quello che non è sul tavolo, dichiara Zelensky una volta raggiunta la Francia per incontrare all’Eliseo il suo omologo francese Emmanuel Macron, è un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina: “Non è oggetto delle nostre discussioni con i ... (Ilfattoquotidiano.it)

Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Parigi - La presidenza ucraina ha detto all'Afp che Zelensky è arrivato nella capitale francese, dove incontrerà il presidente Emmanuel Macron. L'Eliseo ha definito i colloqui con Zelensky un'opportunità per Macron "di riaffermare la determinazione della Francia a continuare a fornire, a lungo termine e con tutti i suoi partner, un sostegno incrollabile all'Ucraina e al popolo ucraino". (Quotidiano.net)

Il Papa riceverà venerdì il presidente ucraino Zelensky - E' la terza volta che il Papa e Zelensky si incontrano, dopo l'udienza in Vaticano del 13 maggio 2023, e dopo l'incontro bilaterale del 14 giugno scorso in occasione del vertice del G7 a Borgo Egnazia, in Puglia. L'incontro è fissato per le ore 9. L'appuntamento al Palazzo apostolico è fissato alle 9. (Quotidiano.net)