Ilgiorno.it - Il delitto di Rozzano. Fiori, lumini e biglietti. La fidanzata Ginevra:: "Il tuo sorriso era tutto"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "In quelc’era il senso diquello che stavo cercando". È il messaggio postato da, ladi Manuel Mastrapasqua, con un cuore spezzato, l’immagine di un vagone: "Oggi con questo stesso treno sarei tornata fra le tue braccia per goderci una bella settimana insieme, che tanto aspettavamo ma andrò ad abbracciare forte la tua famiglia dopo che ti è stato strappato il dono della vita". Lo scriveva mentre era in viaggio, dalla Liguria, la sua regione, fino alla Lombardia. È a. Unaancora sotto choc per l’omicidio del 31enne, avvenuto la notte fra giovedì e venerdì scorso, in viale Romagna. Non si ferma la processione di cittadini che portanosul luogo dove è avvenuto l’omicidio. E dopo il tramonto, si fa spazio la paura. "Non vado più in giro la sera – confessa una signora, che ha lasciato un fiore per Manuel –.