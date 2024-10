Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà: la protesta di Maurizio Acerbo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 17 ottobre segna la Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, un appuntamento annuale che richiama l’attenzione globale sulla lotta contro la povertà estrema. In Italia, la situazione è preoccupante: il recente rapporto della Caritas evidenzia un aumento storico della povertà nel Paese. Maurizio Acerbo, segretario del Partito della Rifondazione Comunista , ha espresso dure critiche nei confronti del governo guidato da Giorgia Meloni, sostenendo che le attuali politiche stiano aggravando le disuguaglianze sociali. Il leader politico è pronto a partecipare a una manifestazione a Roma, sottolineando la necessità di ripristinare l’agenda sociale. Gaeta.it - Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà: la protesta di Maurizio Acerbo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 17 ottobre segna laper, un appuntamento annuale che richiama l’attenzione globale sulla lotta contro laestrema. In Italia, la situazione è preoccupante: il recente rapportoCaritas evidenzia un aumento storiconel Paese., segretario del PartitoRifondazione Comunista , ha espresso dure critiche nei confronti del governo guidato da Giorgia Meloni, sostenendo che le attuali politiche stiano aggravando le disuguaglianze sociali. Il leader politico è pronto a partecipare a una manifestazione a Roma, sottolineando la necessità di ripristinare l’agenda sociale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornata contro la povertà - le attività al Galgario - GIOVEDÌ 17 OTTOBRE. Pranzo con l’Associazione cuochi al «Posto caldo» e nel pomeriggio iniziative aperte a tutti al dormitorio. (Ecodibergamo.it)

Il 17 ottobre si celebra la Giornata internazionale per eliminare la povertà - “Laddove gli esseri umani sono condannati a vivere nella miseria, i diritti sono violati. L’obiettivo è promuovere la comprensione e il dialogo tra gli individui e le comunità, nonché lo sviluppo sostenibile della società nel suo complesso. Joseph Wresinski La Giornata Internazionale per l’eliminazione della povertà, istituita nel 1987 dal predicatore presbiteriano Joseph Wresinski, francese ... (Quotidiano.net)

Giornata contro lo spreco alimentare : quasi un milione di pugliesi in povertà relativa - “inaccettabile paradosso” Aumentato del 46 per cento in un anno. I consigli di Coldiretti Puglia - L'articolo Giornata contro lo spreco alimentare: quasi un milione di pugliesi in povertà relativa, “inaccettabile paradosso” <small class="subtitle">Aumentato del 46 per cento in un anno. L’appuntamento è di Coldiretti Puglia, che domenica 29 settembre dalle 10,30, proprio in occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza degli sprechi e perdite alimentari voluta dalla FAO, ... (Noinotizie.it)