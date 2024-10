Furto milionario nella villa dell'imprenditore, sospettata la donna delle pulizie (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E' la donna delle pulizie ade essere sospettata di essere l'autrice di Furto milionario, il bottino supererebbe i 2 milioni di euro, nella villa di un imprenditore di Misano Adriatico avvenuto lo scorso agosto e per il quale, adesso, la 57enne napoletana è stata denunciata anche per ricettazione Riminitoday.it - Furto milionario nella villa dell'imprenditore, sospettata la donna delle pulizie Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E' laade esseredi essere l'autrice di, il bottino supererebbe i 2 milioni di euro,di undi Misano Adriatico avvenuto lo scorso agosto e per il quale, adesso, la 57enne napoletana è stata denunciata anche per ricettazione

