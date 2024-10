Formia / Partiti oggi i lavori di riqualificazione del lungomare “Città di Ferrara” a Gianola (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Formia- Sono Partiti questa mattina i lavori di riqualificazione nel tratto di levante del lungomare ‘Città di Ferrara’, nel quartiere Formiano di Gianola, che interesseranno il rifacimento dei marciapiedi e della pista ciclopedonale. Un’operazione di “traffic calming” con l’obiettivo di ridurre gli effetti negativi prodotti dal traffico e dalla velocità dei veicoli, soprattutto nel periodo L'articolo Formia / Partiti oggi i lavori di riqualificazione del lungomare “Città di Ferrara” a Gianola Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Formia / Partiti oggi i lavori di riqualificazione del lungomare “Città di Ferrara” a Gianola Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 16 ottobre 2024)- Sonoquesta mattina idinel tratto di levante deldi’, nel quartiereno di, che interesseranno il rifacimento dei marciapiedi e della pista ciclopedonale. Un’operazione di “traffic calming” con l’obiettivo di ridurre gli effetti negativi prodotti dal traffico e dalla velocità dei veicoli, soprattutto nel periodo L'articolodideldi” aTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Partiti i lavori nel campo sportivo di Archi : nel progetto un nuovo manto erboso in sintetico - Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di rigenerazione del campo di calcio di Archi, nella zona nord di Reggio Calabria. L’intervento, da 500 mila euro, è finanziato con fondi del Pnrr e la conclusione dei lavori è prevista in 120 giorni. Il progetto prevede la messa in opera del manto... (Reggiotoday.it)

Fontana di Trevi : partiti i lavori per la passerella - Il monumento, concepito come mostra dell’acquedotto Vergine e addossato alla facciata del retrostante Palazzo Poli, è articolato come un arco di trionfo e digrada verso l’ampio bacino con una larga scogliera, vivificata dalla rappresentazione scultorea di numerose piante. È la città che si prepara a ospitare il Giubileo del 2025 e che per questo vuole farsi trovare pronta per l’occasione. (Romadailynews.it)

Sanità in Casentino : partiti i lavori per 15 milioni di euro all’ospedale di Bibbiena. Integrazione stretta con il territorio - Accanto a questi interventi, che utilizzano risorse del PNRR e consentono di adeguare e migliorare la struttura ospedaliera, è arrivata anche la delibera per l’acquisto della nuova TAC dell’ospedale, ed è stato rafforzato anche il personale con l’arrivo di due psicologhe, un funzionario amministrativo di supporto al servizio “Pronto Badante” ed alcuni infermieri. (Lanazione.it)