En.Bi.U.C: con il codice contributo Inps, parte l’attività dell’ente bilaterale Uai-Confintesa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ENBIUC: Nuove Opportunità per il Lavoro e il Sostegno alle Imprese, Attivo dal 4 Novembre 2024 Con l’istituzione da parte dell’Agenzia delle Entrate, del codice di contributo, parte a tutti gli effetti l’attività dell’En.Bi.U.C., l’ente bilaterale di Unione Artigiani Italiani e Confintesa, nato dalla sinergia dei due sindacati, quale strumento efficace, capace di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro sempre in evoluzione, svolgendo tutte le funzioni e le attività previste dai vigente CCNL. Dal welfare, alla formazione passando per l’apprendistato a tutte le politiche attive del lavoro, in grado di creare occupazione, nel pieno rispetto della dignità dei lavoratori e sostenendo in modo efficace le imprese, l’organismo presieduto da Francesco Michele Abballe, sarà adesso in grado di erogare i servizi alle aziende che verseranno i contributi. Puntomagazine.it - En.Bi.U.C: con il codice contributo Inps, parte l’attività dell’ente bilaterale Uai-Confintesa Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ENBIUC: Nuove Opportunità per il Lavoro e il Sostegno alle Imprese, Attivo dal 4 Novembre 2024 Con l’istituzione dadell’Agenzia delle Entrate, deldia tutti gli effettidell’En.Bi.U.C., l’entedi Unione Artigiani Italiani e, nato dalla sinergia dei due sindacati, quale strumento efficace, capace di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro sempre in evoluzione, svolgendo tutte le funzioni e le attività previste dai vigente CCNL. Dal welfare, alla formazione passando per l’apprendistato a tutte le politiche attive del lavoro, in grado di creare occupazione, nel pieno rispetto della dignità dei lavoratori e sostenendo in modo efficace le imprese, l’organismo presieduto da Francesco Michele Abballe, sarà adesso in grado di erogare i servizi alle aziende che verseranno i contributi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Puglia - maltempo : morto vigile del fuoco. Allerta temporali. Rischio esondazione del Candelaro - codice arancione per parte del foggiano Protezione civile - previsioni meteo - Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. . Emesso inoltre il bollettino di allerta con validità fino alle 20. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 2 per diciotto ore. (Noinotizie.it)

Puglia - maltempo : disperso vigile del fuoco. Allerta temporali. Rischio esondazione del Candelaro - codice arancione per parte del foggiano Protezione civile - previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 2 per diciotto ore. In salvo il collega del disperso. Si fa riferimento a “esondazioni localizzate sull’asta del Torrente Candelaro. Decine di automobilisti erano bloccati sulla provinciale San Severo-Torremaggiore. (Noinotizie.it)

Puglia - maltempo : allerta temporali. Rischio esondazione del Candelaro - codice arancione per parte del foggiano Protezione civile - previsioni meteo - Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Si fa riferimento a “esondazioni localizzate sull’asta del Torrente Candelaro. . ” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia. (Noinotizie.it)