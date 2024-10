Elsa Fornero, la proposta di Enrico Letta: “Senatrice a vita, ha salvato l’Italia” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Elsa Fornero verrà ricordata dagli italiani soprattutto per la riforma delle pensioni, messa in atto quando la professoressa ricopriva il ruolo di ministro del Lavoro del governo Monti. Riforma che ha suscitato non poche polemiche, anche violente. Ora però l’ex segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Giovanni Floris nell’ultima puntata di Dimartedì, avanza una proposta che spacca l’opinione pubblica: nominare la Fornero Senatrice a vita.Leggi anche: Enrico Mentana, bufera social dopo lo speciale sulla strage del 7 ottobre: “Basta questo per cambiare canale” Letta vuole Elsa Fornero Senatrice a vita: il video “Tutto il Paese, nel suo complesso, dovrebbe nominare Senatrice a vita Elsa Fornero per tutto quello che ha subito in questi dieci anni. Thesocialpost.it - Elsa Fornero, la proposta di Enrico Letta: “Senatrice a vita, ha salvato l’Italia” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)verrà ricordata dagli italiani soprattutto per la riforma delle pensioni, messa in atto quando la professoressa ricopriva il ruolo di ministro del Lavoro del governo Monti. Riforma che ha suscitato non poche polemiche, anche violente. Ora però l’ex segretario del Pd,, ospite di Giovanni Floris nell’ultima puntata di Dimartedì, avanza unache spacca l’opinione pubblica: nominare la.Leggi anche:Mentana, bufera social dopo lo speciale sulla strage del 7 ottobre: “Basta questo per cambiare canale”vuole: il video “Tutto il Paese, nel suo complesso, dovrebbe nominareper tutto quello che ha subito in questi dieci anni.

