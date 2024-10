Cosa c’è in manovra sul rinnovo dei contratti pubblici: le novità per Pa e sanità (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella manovra, approvata ieri in Cdm, sono state stanziate le risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego relativi al 2025-2027. Saranno incrementati anche i fondi per la sanità. Vediamo nel dettaglio le novità. Fanpage.it - Cosa c’è in manovra sul rinnovo dei contratti pubblici: le novità per Pa e sanità Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella, approvata ieri in Cdm, sono state stanziate le risorse per ildeidel pubblico impiego relativi al 2025-2027. Saranno incrementati anche i fondi per la. Vediamo nel dettaglio le

Manovra 2025 - via libera al provvedimento : quasi 30 miliardi. Ok al taglio del cuneo fiscale - più fondi per il rinnovo del contratto. Modifiche all’assegno unico - Una manovra da quasi 30 miliardi di euro (in termini lordi, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027) incentrata su famiglie, taglio del cuneo fiscale, sanità e sostegno alla natalità. Questo il cuore del Ddl Bilancio, varato dal Consiglio dei Ministri, insieme al decreto fiscale, al decreto legislativo sulle accise e al Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles. (Orizzontescuola.it)

Manovra - Giorgetti : "Fondi per sanità e rinnovo contratti - difficile +1% Pil nel 2024 - rendite catastali in aumento per ristrutturazioni con bonus" - Manovra fiscale 2025: il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha detto oggi in Commissione Bilancio di Camera e Senato, riunite per la discussione del Piano Strutturale di Bilancio (Psb), che ci saranno "fondi per sanità e rinnovo contratti". Il titolare del Mef ha anche ammesso che, viste le . (Ilgiornaleditalia.it)

Giorgetti : revisione dei valori catastali se usati bonus edilizi. In manovra risorse per sanità e rinnovo contratti Pa - GIANCARLO GIORGETTI MINISTRO ECONOMIA Il ministro sui conti pubblici ha precisato: "Le recenti revisioni delle stime dell'Istat, pur elevando di molto il livello del Pil, hanno comportato una correzione meccanica a ribasso della crescita acquisita per il 2024 su dati trimestrali, che rende più difficile il conseguimento di una variazione annuale del Pil reale dell'1% per l'anno in corso". (Quotidiano.net)