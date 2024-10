Carlo Buccirosso al Sannazaro con "L’erba del vicino è sempre più verde!" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo i sold out della scorsa settimana torna in scena al teatro Sannazaro Carlo Buccirosso autore, protagonista e regista di “L’erba del vicino è sempre più verde!”. Al suo fianco ci sono: Fabrizio Miano, Donatella de Felice, Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria Bolignano, Fiorella Zullo.Un Napolitoday.it - Carlo Buccirosso al Sannazaro con "L’erba del vicino è sempre più verde!" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo i sold out della scorsa settimana torna in scena al teatroautore, protagonista e regista di “delpiù!”. Al suo fianco ci sono: Fabrizio Miano, Donatella de Felice, Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria Bolignano, Fiorella Zullo.Un

Carlo Buccirosso apre la stagione del Teatro Sannazaro - 00 venerdì 18 ottobre ore 21. Un irreprensibile funzionario di banca, da tempo in crisi matrimoniale, vive un momento di profonda insoddisfazione. In definitiva, “l’erba del vicino” sarà pure più verde di quella dell’altro, ma ciò che conta è che non si macchi di rosso “sangue”… E se invece fosse proprio il vicino di casa in carne ed ossa, a sfidare la sorte suonando alla porta dell’appartamento ... (Ildenaro.it)

Carlo Buccirosso presenta il suo ultimo film al "Campania" - Sabato 14 settembre alle ore 20:00 presso UCI Cinepolis Marcianise il regista Giovanni Dota, gli attori protagonisti Carlo Buccirosso e Lino Musella e il cast, presenteranno al pubblico presente in sala "La scommessa - Una notte in corsia", commedia distribuita da I Wonder Pictures. "La... (Casertanews.it)

“La Scommessa – Una notte in corsia” - Carlo Buccirosso e Lino Musella incontrano il pubblico del The Space Cinema - Imperdibile appuntamento al The Space Cinema di Napoli fissato per venerdì 13 settembre alle ore 20:30, quando il regista Giovanni Dota, e gli attori Carlo […]. Al The Space Cinema di Napoli il regista Giovanni Dota, Carlo Buccirosso, Lino Musella ed Elvira Zingone, saluteranno il pubblico venuto a vedere “La Scommessa – Una notte in corsia”. (2anews.it)