Calciomercato il Milan lancia la sfida all’Inter per Jonathan Tah?

Il Milan proverà a beffare l'Inter nella corsa a Jonathan Tah nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Il punto della situazione Il Milan si inserisce nella corsa a Jonathan Tah. La formazione rossonera dovrebbe fare un tentativo per il difensore tedesco del Bayer Leverkusen nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Momento in cui il calciatore vedrà terminare il suo contratto e, salvo sorprese, si aggiungerà alla lista degli svincolati. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com, Inter e Juventus non sono le uniche due società italiane al lavoro per ottenere l'arrivo del centrale difensivo. Anche il Milan avrebbe messo nel mirino Jonathan Tah. Il Milan affonda il colpo per l'arrivo di Jonathan Tah a parametro zero.

Perché Jonathan Milan non farà l’inseguimento a squadre ai Mondiali su pista? L’obiettivo è uno solo - 40 disputerà le qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali 2024 di ciclismo su pista, che scatteranno quest’oggi a Ballerup, in Danimarca. Ciclismo su pista, i quartetti dell’Italia dell’inseguimento a squadre per i Mondiali 2024 Jonathan Milan, invece, sarà in gara nella specialità non olimpica dell’inseguimento individuale, nella quale lo scorso anno, a Glasgow, fu ... (Oasport.it)

Ciclismo su pista - Jonathan Milan - Chiara Consonni e Vittoria Guazzini le stelle azzurre al Mondiale di Ballerup - L’assenza principale per quanto riguarda l’Italia è Filippo Ganna, che ha chiuso in anticipo la stagione dopo la CRO Race e il Gran Piemonte e ha dichiarato di ipotizzare per il futuro un maggior impegno sull’attività su strada rispetto alla pista. L’assenza che spicca al femminile invece è quella di Elisa Balsamo, ma sarà compensata da Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, che hanno regalato un ... (Oasport.it)

Calciomercato Milan - Moncada su Jonathan David : ma la concorrenza è spietata! - Il motivo Jonathan David-Milan, c’è un problema! Visto lo scarso rendimento di Tammy Abraham e la situazione di Luka Jovic, il nome dell’attaccante canadese è nuovamente finito nel mirino del club di via Aldo Rossi. Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada ha messo nel mirino Jonathan David ma c’è un problema: la concorrenza è davvero spietata. (Dailymilan.it)