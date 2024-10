Bando di concorso pubblico per un posto di funzionario al Comune di San Giovanni Teatino (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Comune di San Giovanni Teatino bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato allla copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di funzionario contabile, “area dei funzionari e delle elevate qualificazioni" nel settore I da assegnare all’ufficio servizi finanziari del Chietitoday.it - Bando di concorso pubblico per un posto di funzionario al Comune di San Giovanni Teatino Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ildi Sanbandisce un, per titoli ed esami, finalizzato allla copertura a tempo indeterminato e pieno di undicontabile, “area dei funzionari e delle elevate qualificazioni" nel settore I da assegnare all’ufficio servizi finanziari del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ottanta posto di lavoro nel trasporto pubblico - la selezione a novembre - Fissato un nuovo recruiting day organizzato dalla Regione per il trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia (Tpl Fvg). Sono 80 le posizioni aperte nelle quattro aziende territoriali (Apt Gorizia, Arriva Udine, Atap e Trieste trasporti). Le posizioni aperte sono quelle di figure... (Udinetoday.it)

Università - Bernini : solo l'1% ha risposto all'appello al pubblico per gli alloggi studenteschi - Questo è housing sociale», ha rimarcato. Chiediamo al pubblico di essere con noi», ha sottolineato. . «Il Mur ha girato per 3 mesi per sensibilizzare soggetti pubblici e privati, per rendere noto il bando e illustrare i vantaggi economici e sociali - ha concluso - Abbiamo nominato un commissario straordinario per l'housing universitario - ha affermato - Il target è di 60mila posti letto e siamo ... (Iltempo.it)

Viene condannato per resistenza a pubblico ufficiale - 54enne arrestato e posto ai domiciliari - JESI – Era stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale continuata, dovrà scontare la sua pena agli arresti domiciliari. La procura ha rigettato la domanda di ammissione all’affidamento in prova emessa dal Tribunale di Sorveglianza per un cittadino catanese 54enne, per via dei numerosi... (Anconatoday.it)