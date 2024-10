Ballando con le Stelle, Alan Friedman: "L'altra sera Sonia Bruganelli piangeva sulle mie spalle" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il giornalista e conduttore, Alan Friedman, nel cast di Ballando con le Stelle in coppia con Giada Lini, ha svelato un retroscena avvenuto nell'ultima puntata del dacing show di Milly Carlucci. Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, Alan Friedman: "L'altra sera Sonia Bruganelli piangeva sulle mie spalle" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il giornalista e conduttore,, nel cast dicon lein coppia con Giada Lini, ha svelato un retroscena avvenuto nell'ultima puntata del dacing show di Milly Carlucci.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le Stelle 19 - Bianca Guaccero svela cosa c’è tra lei e Giovanni Pernice : “Mi sento predisposta all’amore e…” - Oggi mi sento predisposta, se arriverà qualcuno mi troverà predisposta (ride, ndr). “Recitare ti permette di lavorare sulle emozioni, sul controllo. Le persone hanno capito il senso, che non era spettacolarizzare ma condividere. Mi sento di avere lavorato tanto su questa cosa che è finita, sui miei errori. (Isaechia.it)

“Perché è solo una sceneggiata”. Sonia Bruganelli - la conduttrice contro dopo lacrime e Ballando con le Stelle - Nella prima puntata in cui abbiamo parlato di Ballando avevo detto che non è limpida, non come persona ma per quello che sta facendo lì. E adesso fa questa bella sceneggiata”. Sonia Bruganelli è sicuramente il volto più chiacchierato della tv in questo momento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) In ... (Caffeinamagazine.it)

Sonia Bruganelli si sfoga via social : dalle polemiche di Ballando con le Stelle al rapporto con Paolo Bonolis : «Siamo due persone ancora molto vicine» - Su Instagram, im diretta con i follower, l'opinionista ha risposto alle accuse di essere troppo pacata nel programma di Milly Carlucci, fornendo una versione inedita di sé, ma è anche tornata a parlare dell'ex marito, con cui i rapporti non sono cambiati, nonostante la scelta di separarsi. (Vanityfair.it)