Atp Stoccolma 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 17 ottobre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il programma della quarta giornata dell’Atp 250 di Stoccolma, in Svezia. Il primo singolare vedrà la testa di serie numero 5 Nico Jarry affrontare il solido Miomir Kecmanovic. In campo anche Stan Wawrinka, che dopo il dominio con Nakashima proverà a battere anche Davidovich Fokina. Esordio nel pomeriggio per la testa di serie numero 1 Andrey Rublev, che giocherà con il francese Alexandre Muller. IL programma COMPLETO CENTRE COURT non prima delle 14.00 Kecmanovic vs (5) Jarry a seguire Davidovich Fokina vs (WC) Wawrinka non prima delle 18.00 (1) Rublev vs Muller a seguire Halys vs (3) Dimitrov. Atp Stoccolma 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 17 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ildella quarta giornata dell’Atp 250 di, in Svezia. Il primo singolare vedrà la testa di serie numero 5 Nico Jarry affrontare il solido Miomir Kecmanovic. In campo anche Stan Wawrinka, che dopo il dominio con Nakashima proverà a battere anche Davidovich Fokina. Esordio nel pomeriggio per la testa di serie numero 1 Andrey Rublev, che giocherà con il francese Alexandre Muller. ILCOMPLETO CENTRE COURT non prima delle 14.00 Kecmanovic vs (5) Jarry a seguire Davidovich Fokina vs (WC) Wawrinka non prima delle 18.00 (1) Rublev vs Muller a seguire Halys vs (3) Dimitrov. Atpdi17SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Berrettini-Stricker oggi - ATP Stoccolma 2024 : orario - programma - tv - streaming - La diretta tv di Berrettini-Stricker, match del torneo di Stoccolma 2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport. . Six Kings Slam 2024: perché Djokovic e Nadal partiranno direttamente dalla semifinale. (Oasport.it)

A che ora Berrettini-Stricker - ATP Stoccolma 2024 : programma - tv - streaming - Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Stricker, ottavo di finale dell’ATP 250 di Stoccolma 2024. Nessun precedente a livello ATP tra i due, con Stricker che sta facendo molta fatica a raccogliere buoni risultati dopo essere rientrato da un infortunio alla schiena che lo ha tenuto ai box per oltre sei mesi. (Oasport.it)

Atp Stoccolma 2024 : programma e orari mercoledì 16 ottobre con Berrettini e Sonego - Di seguito l’ordine di gioco completo. CENTRE COURT Non prima delle 14:00 – (WC) Wawrinka vs (6) Nakashima a seguire – Berrettini vs (PR) Stricker Non prima delle 18:00 – Sonego vs (2) Ruud a seguire – (4) Paul vs Martinez o (Q) Djere COURT 1 Ore 12:00 – Davidovich Fokina vs (Q) Tirante a seguire – Halys vs Nagal a seguire – (7) Griekspoor vs Moutet vs (Q) Fearnley The post Atp Stoccolma 2024: ... (Sportface.it)