Assolto anche se guidava dopo aver bevuto oltre il limiti ed essersi drogato: il caso di un automobilista di Palermo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Hanno sbagliato in ospedale e l'automobilista risultato positivo ai test alcolemici e tossicologici dopo un incidente è stato Assolto. Nell'incidente era rimasta ferita la moglie, Ilmessaggero.it - Assolto anche se guidava dopo aver bevuto oltre il limiti ed essersi drogato: il caso di un automobilista di Palermo Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Hanno sbagliato in ospedale e l'risultato positivo ai test alcolemici e tossicologiciun incidente è stato. Nell'incidente era rimasta ferita la moglie,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché il sindacalista accusato di abuso sessuale è stato assolto anche se l’hostess non aveva dato il suo consenso - Un'assistente di volo dell'aeroporto di Malpensa (Varese) aveva denunciato nel 2018 un sindacalista per violenza sessuale. Il consigliere della Corte d'Appello di Roma, Valerio de Gioia, ha spiegato a Fanpage. it quali sono i problemi di interpretazione legati alla norma in questione e perché il consenso di una persona non si deve mai presumere. (Fanpage.it)

"Toccamenti rapidi non sono violenza". Ex sindacalista assolto anche in Appello - Il 47enne era accusato di aver palpeggiato una hostess durante un incontro di lavoro. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di assoluzione emessa nel 2022 dal Tribunale di Busto Arsizio. (Ilgiornale.it)

L’ex ciclista Agostini : “Sinner assolto - io condannato per Clostebol e non sapevo neanche cosa fosse” - “Il giorno dopo la squadra mi sospese e un mese dopo mi licenziò, un giornalista (del quale non faccio il nome, ma ricordo molto bene) scrisse della mia positività riferendo che il Clostebol fosse stato largamente usato nel doping di stato dalla Germania orientale. Per mesi cercai di spiegare all’UCI come mai si trovassero nel mio corpo quei 0,7 nanogrammi e fu chiaro a tutti che non ci fosse ... (Oasport.it)