Ascoli, obiettivo battere il Perugia. Duro scontro tra tifosi e società (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Duro faccia a faccia tra tifosi e squadra. Il momento dell’Ascoli resta decisamente complicato e guardando un po’ quella che è stata la storia del club bianconero, in passato quasi mai il Picchio si è ritrovato a vivere momenti come quello attuale che ha addirittura visto i bianconeri farsi risucchiare praticamente in zona playout. Ieri pomeriggio una delegazione dei gruppi della tifoseria organizzata si è recata al centro sportivo per confrontarsi con giocatori, tecnico e direttore sportivo. Circa una trentina i sostenitori del Picchio che al centro del campo si sono confrontati con il gruppo. Quella avuta è stata l’occasione per analizzare la delicatissima fase del campionato che ha visto la squadra ottenere soltanto un punto nelle ultime cinque partite. Sport.quotidiano.net - Ascoli, obiettivo battere il Perugia. Duro scontro tra tifosi e società Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)faccia a faccia trae squadra. Il momento dell’resta decisamente complicato e guardando un po’ quella che è stata la storia del club bianconero, in passato quasi mai il Picchio si è ritrovato a vivere momenti come quello attuale che ha addirittura visto i bianconeri farsi risucchiare praticamente in zona playout. Ieri pomeriggio una delegazione dei gruppi della tifoseria organizzata si è recata al centro sportivo per confrontarsi con giocatori, tecnico e direttore sportivo. Circa una trentina i sostenitori del Picchio che al centro del campo si sono confrontati con il gruppo. Quella avuta è stata l’occasione per analizzare la delicatissima fase del campionato che ha visto la squadra ottenere soltanto un punto nelle ultime cinque partite.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fc Viterbo senza tifosi a Vignanello. Il duro comunicato dei tifosi : "Non la seguiremo" - La nostra casa è il Rocchi e non seguiremo. . . A sostenerla non ci saranno però i tifosi del gruppo "Vetus Urbs", che in un comunicato hanno spiegato: "Mercoledì a Vignanello non ci saremo. . L'Fc Viterbo scenderà in campo domani per la Coppa Italia a Vignanello, per "salutare" il suo vecchio impianto. (Viterbotoday.it)

Lina Souloukou nel mirino dei tifosi. Duro striscione a Trigoria : "Sei il male di Roma" - Non si placano le proteste dei tifosi della Roma dopo l`esonero di Daniele De Rossi. Nella notte, fuori dai cancelli del centro sportivo Fulvio... (Calciomercato.com)

Conte fa il duro perché ai tifosi (e ai media) piace ma ha concesso un giorno di riposo extra al Napoli - Il Napoli avrebbe dovuto cominciare la preparazione già ieri, al centro sportivo di Castel Volturno, ma poi Conte ha optato per concedere un giorno di riposo; mentre lui s’è concesso un pranzo al Borgo Marinari, a un passo dal mare e da Castel dell’Ovo. . Conte fa il duro perché ai tifosi (e ai media) piace ma ha concesso un giorno di riposo extra al Napoli L’Italia è un Paese culturalmente ... (Ilnapolista.it)