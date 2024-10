Argentina-Bolivia 6-0 Scaloni | Abbiamo giocato partite migliori Messi? Non smette di sorprendermi

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lionel, ct dell’, ha commentato il netto successo per 6-0 ai danni dellanel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026: “Il doppio impegno di questa finestra per le nazionali è stato pieno di difficoltà, ma siamo riuscite a superarle. Iri hanno capito il momento e si sono impegnati per la causa: questo è molto positivo e siamo orgogliosi di come abbiano recepito il messaggio“. “vinto con la nostra identità e nonmai perso il nostro spirito.una buona partita e reso felici i tifosi– ha aggiunto– Non era una partita facile, ma dopo averla sbloccata la squadra si è scatenata. Quando vinci in questo modo la prestazione viene celebrata, ma mi sento di dire che“. Infine, su Lionel: “Nonmai di. Ad un certo punto ho detto al mio vice “è meraviglioso”.