Aperto l'anno accademico della Mediterranea, Zimbalatti: "Le immatricolazioni stanno crescendo" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose cittadine e di tutte le componenti accademiche, ha inaugurato l'anno accademico 2024/25. La cerimonia è stata impreziosita dal conferimento della laurea magistrale honoris causa in Reggiotoday.it - Aperto l'anno accademico della Mediterranea, Zimbalatti: "Le immatricolazioni stanno crescendo" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'Università degli Studidi Reggio Calabria, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose cittadine e di tutte le componenti accademiche, ha inaugurato l'2024/25. La cerimonia è stata impreziosita dal conferimentolaurea magistrale honoris causa in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rettore UNIRC consegna ad Alberto Angela laurea ad honorem - Durante il mio percorso giornalistico, ho conosciuto una grande varietà di persone: storici, studiosi, archeologi, scienziati, sportivi, e molti di loro, il che è una percentuale confortante, possono ... (expartibus.it)

Le origini di Colombo tra verità storica e desiderio identitario della Spagna - Dalla Spagna alla Genova del XV secolo: una lotta tra verità documentata e ipotesi forzate. L'attribuzione a origini spagnole del navigatore non regge di fronte alla scienza e alla storia ... (globalist.it)

Ad Alberto Angela la laurea honoris causa in Scienze ambientali in Calabria - A conferire la pergamena al noto al al paleontologo e divulgatore scientifico - noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive - è stata l'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio C ... (quicosenza.it)