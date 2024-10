Annunciata l’esperienza della DC Creature Commandos Belle Reeve per il NYCC (Di mercoledì 16 ottobre 2024) James Gunn e la serie animata Creature Commandos della DC hanno in programma una presentazione speciale al New York Comic Con. L’evento culturale pop dell’autunno si svolge questa settimana e le macchine per la promozione e il marketing hanno iniziato ad accelerare. La serie animata originale per adulti di Max debutterà a dicembre, ma Gunn e i DC Studios vogliono dare ai fan un piccolo assaggio di ciò che ci si aspetta da Creature Commandos. Ora vi starete chiedendo che forma assumerà? Beh, dovrete essere tra i partecipanti al New York Comic Con per scoprirlo. “Ai partecipanti al #NYCC, il vostro compito è quello di presentarvi a Belle Reve. I vostri nuovi detenuti saranno lì ad accogliervi e, se uscirete dalle righe, dovrete rispondere ai #CreatureCommandos. Seguite il protocollo e sarete ricompensati con equipaggiamenti esclusivi”, ha scritto James Gunn sui social media. Nerdpool.it - Annunciata l’esperienza della DC Creature Commandos Belle Reeve per il NYCC Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) James Gunn e la serie animataDC hanno in programma una presentazione speciale al New York Comic Con. L’evento culturale pop dell’autunno si svolge questa settimana e le macchine per la promozione e il marketing hanno iniziato ad accelerare. La serie animata originale per adulti di Max debutterà a dicembre, ma Gunn e i DC Studios vogliono dare ai fan un piccolo assaggio di ciò che ci si aspetta da. Ora vi starete chiedendo che forma assumerà? Beh, dovrete essere tra i partecipanti al New York Comic Con per scoprirlo. “Ai partecipanti al #, il vostro compito è quello di presentarvi aReve. I vostri nuovi detenuti saranno lì ad accogliervi e, se uscirete dalle righe, dovrete rispondere ai #. Seguite il protocollo e sarete ricompensati con equipaggiamenti esclusivi”, ha scritto James Gunn sui social media.

