Anna Tatangelo ritrova l’amore dopo la rottura con Mattia Narducci | chi è il suo nuovo compagno

dopo la fine della storia col modello 27enne Mattia Narducci, Anna Tatangelo ha trovato di nuovo l'amore: si tratta di Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio della Roma City FC. I due sono stati pararazzati a Roma mentre lo sportivo le porta le valigie.

Anna Tatangelo non si nasconde più - ecco chi è il nuovo fidanzato calciatore : le prime FOTO insieme - Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato! Anna Tatangelo ha ufficialmente un nuovo fidanzato; archiviata completamente la relazione con Mattia Narducci. Il nuovo fidanzato di Anna è molto attivo nel settore dello Sport; Giacomo è un ex calciatore e attualmente lavora come allenatore della squadra Juniores Nazionale della società Roma City. (Donnapop.it)

Anna Tatangelo bellissima per Io canto : il look color cioccolato - Non è noto se stia frequentando qualcun altro. cosa per niente facile”. Le carte per una buona prima serata ci sono tutte! . Il vestito indossato dalla coach si chiama Lila Mini Dress ed è del brand francese Danamé Paris. Visualizza questo post su Instagram Anna ha scelto un make up sui toni caldi, con ombretti sul marrone luminosi e un rossetto di una ... (Dilei.it)

Anna Tatangelo e Lola Ponce - ricordate quando a Sanremo erano “nemiche”? Sono passati 16 anni - Entrambe mamme, oggi sono due donne e artiste felici. Sembrava non ci dovessero essere sorprese, ma poi il colpo di scena: Lola e Giò vincono Sanremo e Anna Tatangelo deve accontentarsi del secondo posto. Nessuna rivalità, ormai, ma solo tanta voglia di divertirsi e soprattutto cantare, ognuna con i rispettivi piccoli e talentuosi artisti. (Donnapop.it)