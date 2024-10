“Aiuto, trema tutto”. Vetri e pavimenti che vibrano, una scuola evacuata. Paura in città: centinaia di telefonate ai vigili del fuoco (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come un terremoto. Bicchieri che tintinnano nei mobili, vibrazioni, scricchiolii di porte e muri, questo il racconto degli ultimi giorni degli abitanti del quartiere Sestri Ponente di Genova, che hanno già chiamato in massa i vigili del fuoco per segnalare l’evento. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il tremolio è iniziato una settimana fa, ma nella giornata di martedì 15 ottobre la vibrazione sarebbe diventata ancora più forte, con lo spavento di centinaia di persone. Il tremolio è stato talmente tanto forte che nella giornata di martedì 15 ottobre, l’asilo nido e la scuola dell’Infanzia Umberto e Margherita sono state evacuate. I bambini e il personale hanno dovuto lasciare l’istituto per diverse ore dopo le prime forti vibrazioni per un controllo dei vigili del fuoco. Gli interventi dei pompieri negli ultimi due giorni sono stati già quattro. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come un terremoto. Bicchieri che tintinnano nei mobili, vibrazioni, scricchiolii di porte e muri, questo il racconto degli ultimi giorni degli abitanti del quartiere Sestri Ponente di Genova, che hanno già chiamato in massa idelper segnalare l’evento. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il tremolio è iniziato una settimana fa, ma nella giornata di martedì 15 ottobre la vibrazione sarebbe diventata ancora più forte, con lo spavento didi persone. Il tremolio è stato talmente tanto forte che nella giornata di martedì 15 ottobre, l’asilo nido e ladell’Infanzia Umberto e Margherita sono state evacuate. I bambini e il personale hanno dovuto lasciare l’istituto per diverse ore dopo le prime forti vibrazioni per un controllo deidel. Gli interventi dei pompieri negli ultimi due giorni sono stati già quattro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Aiuto - vuole suicidarsi”; sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco - ma è un falso allarme - Insomma, un falso allarme che però ha creato non poco scompiglio in zona. È stato un cittadino fine troppo zelante a chiamare il numero unico per le emergenze, il 112, segnalando che una persona eera in procinto di buttarsi da un palazzo per farla finita. In effetti, poco prima dell’arrivo dei soccorsi sul posto era in atto una violenta lite familiare, ma non al punto da dover richiedere ... (Dayitalianews.com)