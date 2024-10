Ilrestodelcarlino.it - Una tarantola nel campus dell’Università: arriva la Forestale

(Di martedì 15 ottobre 2024) Reggio Emilia, 15 ottobre 2024 – Catturata da studenti e professori unache si aggirava nel giardino neluniversitario San Lazzaro di Unimore, a Reggio Emilia. Alloggiata in una scatola, è stata consegnata oggi è ai carabinieri forestali. Ora sarà temporaneamente consegnato al centro fauna selvatica 'Il Pettirosso’ di Modena: è risultato essere unadel Brasile, tipica di ambienti tropicali. “Si esclude la possibilità che il ragno possa avere costruito nidi ed essersi riprodotta con successo nel nostro ambiente, dove è tuttavia riuscita a sopravvivere per alcuni giorni fino alla cattura”, tranquillizzano i carabinieri forestali . L'aracnide è probabilmente fuggito oppure è stato abbandonato da un incauto proprietario. Sarà presto portato in un centro autorizzato in idonee condizioni climatiche.