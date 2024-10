Una raccolta fondi per le emergenze, Medici senza frontiere in piazza Cavalli nel week end (Di martedì 15 ottobre 2024) Le guerre in Ucraina, Gaza e in Sudan sono tra le principali emergenze che vedono in questo momento i team di Medici senza frontiere (Msf) impegnati in prima linea per fornire cure mediche e chirurgiche e assicurare un parto sicuro a donne che spesso percorrono chilometri per raggiungere un Ilpiacenza.it - Una raccolta fondi per le emergenze, Medici senza frontiere in piazza Cavalli nel week end Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Le guerre in Ucraina, Gaza e in Sudan sono tra le principaliche vedono in questo momento i team di(Msf) impegnati in prima linea per fornire cure mediche e chirurgiche e assicurare un parto sicuro a donne che spesso percorrono chilometri per raggiungere un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I biscotti di Medici Senza Frontiere a Bergamo per raccogliere fondi per le emergenze - A Bergamo i volontari e le volontarie di MSF saranno presenti in 2 piazze (indirizzi in coda al comunicato) dove, con una donazione minima di 15 euro, distribuiranno una speciale scatola di biscotti che ritrae il fuoristrada utilizzato nei contesti di emergenza per trasferire pazienti, trasportare forniture mediche e farmaci o raggiungere chi ha bisogno di cure anche nei luoghi più remoti. (Bergamonews.it)

Chieti - Medici senza frontiere scende in piazza per la prima volta con una raccolta per il fondo emergenze - Sabato 19 e domenica 20 ottobre Medici Senza Frontiere sarà a Chieti, e in oltre 100 piazze italiane, con "Biscotti senza frontiere", una campagna di raccolta fondi a sostegno del Fondo emergenze dell’organizzazione. .  MSF distribuirà , a fronte di una donazione, una speciale scatola di biscotti in. (Chietitoday.it)