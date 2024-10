Uccise il marito davanti al figlio 15enne: “Raffaella Ragnoli è capace di intendere e di volere” (Di martedì 15 ottobre 2024) La perizia disposta dal tribunale di Brescia ha stabilito che Raffaella Ragnoli, accusata di aver ucciso il marito, era capace di intendere e di volere ai momenti dei fatti. Fanpage.it - Uccise il marito davanti al figlio 15enne: “Raffaella Ragnoli è capace di intendere e di volere” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La perizia disposta dal tribunale di Brescia ha stabilito che Raffaella, accusata di aver ucciso il, eradie di volere ai momenti dei fatti.

Uccise il marito a tavola : Raffaella Ragnoli è sana di mente - Nuvolento, 15 ottobre 2024 – Stressata e con aspetti di fragilità, ma non incapace di intendere e volere. Un clima in cui è emersa "una complessiva fragilità ma non una oggettiva infermità". L’opinione del perito Per il perito, Raffaella Ragnoli, "nei mesi prima dell'omicidio era sottoposta a forte stress per la situazione con il marito e la gestione della suocera inferma". (Ilgiorno.it)

Raffaella Ragnoli : la perizia conferma la capacità di intendere e volere nell’omicidio del marito - Proposte per facilitare un accesso più agevole ai servizi di supporto e per offrire percorsi di mediazione sono state avanzate durante i dibattiti pubblici, suggerendo la necessità di un cambiamento nella sensibilità della società riguardo alle problematiche legate alla violenza domestica. Facebook WhatsApp Twitter Il caso di Raffaella Ragnoli, accusata dell’omicidio del marito Romano ... (Gaeta.it)