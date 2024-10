Quotidiano.net - Tre vortici dall’Atlantico, i resti dell’uragano, il rischio Medicane: molti giorni di piogge torrenziali sull'Italia. Le previsioni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Fine della tregua, l’autunno torna ad accelerare: ci aspettanodi, nubifragi e possibili criticità in molte regioni d’, anche se le mappe meteo sono in continua evoluzione e sarà importante seguire gli aggiornamenti (e le allerte della Protezione civile) per capire l’evoluzione nei dettagli. Sommario Le grandi manovre nell’Atlantico Il caldo, poi il diluvio Il meteo di mercoledì l meteo di giovedì Il meteo di venerdìal largo della Sicilia? La mappa di 3bmeteo Le grandi manovre nell’Atlantico Lorenzo Tedici, meteorologo di ilMeteo.it, segnala alluvioni nel deserto del Sahara, tra Marocco ed Algeria e che da questo anomalo maltempo nordafricano dipenderà il meteodei prossimi