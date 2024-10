Tlc, Labriola (Tim): “Ok a operatori telefonici paneuropei, ma norme uguali per tutti” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Sono d'accordo con l'idea della creazione di operatori telefonici paneuropei, ma servono delle norme uguali per tutti". Lo ha affermato oggi Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, durante il suo intervento al convegno ComoLake 2024, in corso a Cernobbio. "La parità delle regole è un punto fondamentale – ha aggiunto Labriola – perché va Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Sono d'accordo con l'idea della creazione di, ma servono delleper". Lo ha affermato oggi Pietro, amministratore delegato di Tim, durante il suo intervento al convegno ComoLake 2024, in corso a Cernobbio. "La parità delle regole è un punto fondamentale – ha aggiunto– perché va

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tlc, Labriola (Tim): "Ok a operatori telefonici paneuropei, ma norme uguali per tutti" - L'ad di Tim al convegno ComoLake 2024: 'L'Italia è il Paese peggiore come ritorno sull'investimento nel settore delle telecomunicazioni' ... (adnkronos.com)

Migranti: Bonelli a Meloni, ‘le regalo relazione Onu su guardia costiera’ - Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “E’ inutile presidente Meloni che si metta le mani nei capelli: la guardia costiera tunisina è colpevole di stupri e torture e deve chiedere scusa a Sea Watch”. Così Angelo ... (ilsannioquotidiano.it)

Tlc: Labriola (Tim), imprese hanno difficoltà a investire ma senza rete 5G non c’è digitalizzazione - "Nell'attuale mercato italiano le imprese hanno difficoltà ad investire perché poi non hanno l'adeguato ritorno sull'investimento: ... (agenzianova.com)