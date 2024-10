Studenti in corteo a Foggia per ricordare i tifosi morti nell'incidente stradale di Potenza (Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - Martedì 15 ottobre le strade di Foggia si sono tinte di dolore e speranza. Un corteo spontaneo di Studenti, partito dall'Istituto Einaudi-Grieco, ha attraversato la città per dimostrare solidarietà a Matteo e Samuele, i due giovani tifosi rossoneri di 18 e 15 anni ricoverati in gravi condizioni all'ospedale "San Carlo" di Potenza. I due ragazzi, che frequentano il quinto e il terzo anno dell'"Einaudi", sono i sopravvissuti al tragico incidente stradale avvenuto domenica sera sulla statale Potenza-Melfi, la SS658, costato la vita a tre loro amici: Samuel Del Grande (13 anni), Michele Biccari (17 anni), di Foggia, e Gaetano Gentile (21 anni) di Barletta. Agi.it - Studenti in corteo a Foggia per ricordare i tifosi morti nell'incidente stradale di Potenza Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - Martedì 15 ottobre le strade disi sono tinte di dolore e speranza. Unspontaneo di, partito dall'Istituto Einaudi-Grieco, ha attraversato la città per dimostrare solidarietà a Matteo e Samuele, i due giovanirossoneri di 18 e 15 anni ricoverati in gravi condizioni all'ospedale "San Carlo" di Potenza. I due ragazzi, che frequentano il quinto e il terzo anno dell'"Einaudi", sono i sopravvissuti al tragicoavvenuto domenica sera sulla statale Potenza-Melfi, la SS658, costato la vita a tre loro amici: Samuel Del Grande (13 anni), Michele Biccari (17 anni), di, e Gaetano Gentile (21 anni) di Barletta.

