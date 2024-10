Agi.it - Stop all''ottobrata', in arrivo pioggia e temporali sull'Italia

(Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - Situazione sinottica che vede la presenza di un promontorio d'alta pressione ergersi dal bacino Mediterraneo fin verso l', con valori di pressione fino a 1020 hPa. Nel corso delle prossime ore una saccatura atlantica si spingerà fino a raggiungere il nordportando piogge e.  Successivamente una perturbazione affonderà dalla giornata di venerdì raggiungendo l'e guastando il tempo meteorologico nel corso del fine settimana. Calo delle temperature e precipitazioni sparse saranno protagoniste in questo fine settimana di metà ottobre. Possibile momentanea rimonta dell'alta pressione a seguire. Previsioni meteo per oggi Al Nord. Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, locali aperturee Alpi centro-orientali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo ancora asciutto.