Sondaggi politici: partiti stabili, cresce dell’1% il M5S (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Secondo i Sondaggi per Porta a Porta dell'istituto Euromedia Research sulle intenzioni di voto per le prossime elezioni politiche, i risultati di tutti i partiti risultano stabili, con l’eccezione del Movimento 5 Stelle che cresce di un punto percentuale. Al primo posto Fratelli d’Italia con il 30,0%, al secondo il Partito Democratico con L'articolo Sondaggi politici: partiti stabili, cresce dell’1% il M5S proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Secondo iper Porta a Porta dell'istituto Euromedia Research sulle intenzioni di voto per le prossime elezioni politiche, i risultati di tutti irisultano, con l’eccezione del Movimento 5 Stelle chedi un punto percentuale. Al primo posto Fratelli d’Italia con il 30,0%, al secondo il Partito Democratico con L'articoloil M5S proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sondaggi politici : partiti stabili - cresce dell’1% il M5S - (Adnkronos) – Secondo i sondaggi per Porta a Porta dell'istituto Euromedia Research sulle intenzioni di voto per le prossime elezioni politiche, i risultati di tutti i partiti risultano stabili, con l’eccezione del Movimento 5 Stelle che cresce di un punto percentuale. Al primo posto Fratelli d’Italia con il 30,0%, al secondo il Partito Democratico con […]. (Periodicodaily.com)

Sondaggi politici - chi andrebbe meglio fra i partiti se ci fossero le elezioni oggi - Se oggi ci fossero le elezioni politiche, Fdi si confermerebbe primo partito nel Paese, al 29,5% seguito dal Pd al 23,1%. Vediamo chi andrebbe meglio tra i partiti politici se si andasse a votare.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sondaggi politici - quali partiti vanno meglio e quali peggio : cala il M5s - Forza Italia stacca la Lega - Vediamo che cos'è emerso. In generale, il quadro delle intenzioni di voto presenta delle variazioni interessante, sia nel centrosinistra che nel centrodestra, dove la sfida tra Lega e FI sembra esser vinta, per ora, dagli azzurri. Continua a leggere . FdI si mantiene in testa nella classifica dei consensi. (Fanpage.it)