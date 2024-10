Sport.quotidiano.net - Serie D. United in campo di sabato: anticipata la gara col Fiorenzuola

(Di martedì 15 ottobre 2024) Domani il San Marino,loRiccione. Settimana densa di impegni per le ’nostre’ diD. Ad Acquaviva i biancazzurri della Repubblica domani pomeriggio recupereranno i novanta minuti contro il Lentigione dell’ex Cassani. Il match della sesta giornata, quella andata in scena domenica scorsa, infatti, era stato rinviato di qualche giorno per gli impegni con la Nazionale di San Marino di diversi giocatori di mister Cascione. Sesta giornata che fa già parte del passato in casaRiccione, nonostante i rimpianti. I biancazzurri domenica sono stati costretti a rinviare nuovamente l’appuntamento con la vittoria. Il Progresso al ’Calbi’, infatti, è riuscito a prendersi un punto a tempo scaduto. Dal dischetto. Ma non c’è nemmeno il tempo di pensarci su troppo.