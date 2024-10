Serie A Femminile, la classifica dopo il 6º turno: l’Inter Women resta stabile! (Di martedì 15 ottobre 2024) Il sesto turno di Serie A Femminile volge al termine. dopo il pareggio contro la Roma, l’Inter Women ritrova la vittoria in trasferta contro il Como per 1-0. Con le vittorie delle prime due Juventus e Fiorentina, la posizione delle nerazzurre non cambia nella classifica di campionato, aggiornata alla sesta giornata. classifica Serie A Femminile 1) Juventus Women 18 2) Fiorentina Femminile 15 3) INTER Women 14 punti4) Milan Women 10 5) Roma Femminile 9 6) Lazio Women 6 7) Como Women 4 8) Napoli Femminile 4 9) Sampdoria Femminile 2 10) Sassuolo Femminile 1 NON SOLO INTER Women – Non perdere nessuna notizia sulla stagione dell’Inter Women, non solo in Serie A Femminile, grazie alla sezione dedicata INTER Femminile su Inter-News.it (clicca qui). Inoltre, per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News. Inter-news.it - Serie A Femminile, la classifica dopo il 6º turno: l’Inter Women resta stabile! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il sestodivolge al termine.il pareggio contro la Roma,ritrova la vittoria in trasferta contro il Como per 1-0. Con le vittorie delle prime due Juventus e Fiorentina, la posizione delle nerazzurre non cambia nelladi campionato, aggiornata alla sesta giornata.1) Juventus18 2) Fiorentina15 3) INTER14 punti4) Milan10 5) Roma9 6) Lazio6 7) Como4 8) Napoli4 9) Sampdoria2 10) Sassuolo1 NON SOLO INTER– Non perdere nessuna notizia sulla stagione del, non solo in, grazie alla sezione dedicata INTERsu Inter-News.it (clicca qui). Inoltre, perre aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regolamento Serie A1 Femminile 2024/2025 volley : formula regular season e playoff - come funziona - Una vittoria per 3-0 o 3-1 assegna tre punti, un successo per 3-2 due punti, la sconfitta al quinto set vale 1 punto, mentre la sconfitta in tre o quattro set non porta punti. Cosa succede in caso di parità di punteggio? A parità di punteggio, precede la squadra con il maggior numero di vittorie. Le due vincitrici si sfideranno poi nella Finale Scudetto, in programma tra il 16 ed il 27 aprile al ... (Sportface.it)

Presentata la Pallavolo Chieti 1996 femminile - disputerà il campionato di serie D - Presentata al Bar Pasticceria "La Veronese" di Chieti Scalo la squadra femminile della Pallavolo Chieti 1996, che si appresta ad iniziare il campionato interregionale di Serie D. L'evento ha visto la partecipazione di giornalisti, sponsor e appassionati, oltre alla presenza del consigliere... (Chietitoday.it)

Regolamento Serie A1 Femminile 2024/2025 volley : formula regular season e playoff - come funziona - Al termine della stagione regolare, la 13esima e la 14esima classificata retrocedono in Serie A2. Le due vincitrici si sfideranno poi nella Finale Scudetto, in programma tra il 16 ed il 27 aprile al meglio delle tre gare vinte su cinque (con gara-1, gara-3 e l’eventuale gara-5 sul campo della migliore classificata. (Sportface.it)