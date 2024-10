San Pellegrino, inaugurato il ponte pedonale sul Brembo. Collega il centro alla sponda del Grand Hotel - Video (Di martedì 15 ottobre 2024) VAL BREMBANA. Dopo quasi due anni di lavori ecco il «ponte Acquaroli», in ricordo del campione di mountain bike scomparso nel 2023. Ecodibergamo.it - San Pellegrino, inaugurato il ponte pedonale sul Brembo. Collega il centro alla sponda del Grand Hotel - Video Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) VAL BREMBANA. Dopo quasi due anni di lavori ecco il «Acquaroli», in ricordo del campione di mountain bike scomparso nel 2023.

Inaugurato a San Pellegrino il nuovo ponte pedonale : “Opera importante per il turismo e il ripopolamento della valle” - In questa occasione, in particolare, dobbiamo sottolineare come le opere strutturali, come questo ponte, servono per tenere vivo il territorio”. Agostino Mauri (studio associato M+ Associati), dall’ing. “Dario ha lasciato un vuoto enorme, era un grande uomo, un grande campione, un grande manager. . (Bergamonews.it)