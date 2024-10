Roma, nuovo Simulation Center , Francesco Rocca “Centro incredibile” (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma (ITALPRESS) – “È un Centro incredibile”. Questo il pensiero del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca sul nuovo Simulation Center inaugurato al Campus Bio-Medico di Roma “Ho avuto modo di visitarne altri all’estero e questo è un Centro di cui andare orgogliosi per la formazione e sono sicuro che farà crescere di più la qualità del campus”. Rocca è, inoltre, intervenuto anche alla contestuale cerimonia di apertura dell’anno accademico per dimostrare la vicinanza della Regione al Campus “una struttura che dà qualità, eccellenza e sa prendersi cura dei pazienti così come degli studenti. È un orgoglio per la nostra regione”.(ITALPRESS) xl5/trl/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Roma, nuovo Simulation Center , Francesco Rocca “Centro incredibile” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 15 ottobre 2024)(ITALPRESS) – “È un”. Questo il pensiero del Presidente della Regione Laziosulinaugurato al Campus Bio-Medico di“Ho avuto modo di visitarne altri all’estero e questo è undi cui andare orgogliosi per la formazione e sono sicuro che farà crescere di più la qualità del campus”.è, inoltre, intervenuto anche alla contestuale cerimonia di apertura dell’anno accademico per dimostrare la vicinanza della Regione al Campus “una struttura che dà qualità, eccellenza e sa prendersi cura dei pazienti così come degli studenti. È un orgoglio per la nostra regione”.(ITALPRESS) xl5/trl/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il nuovo romanzo di Ken Follett esplora il mistero di Stonehenge attraverso la storia umana - Con uno stile narrativo che riesce a combinare il dramma umano con il contesto storico, l’autore britannico continua a mantenere salda la sua posizione nel panorama letterario mondiale. La storia di Seft, Joia e degli altri protagonisti offrirà al pubblico un modo per riflettere su temi universali quali il sacrificio, l’amore e la ricerca di significato in un contesto di sfide collettive. (Gaeta.it)

In arrivo il primo Hyatt Regency in Italia : un nuovo hotel a Roma per affari e turismo - L’attenzione ai dettagli estetici si accompagna all’implementazione di nuove tecnologie e comfort per soddisfare le esigenze dei viaggiatori moderni. Javier Águila, presidente EMEA di Hyatt, ha sottolineato l’importanza dell’Italia come mercato strategico in Europa, evidenziando la ripresa del turismo e l’interesse per destinazioni anche non tradizionali come Napoli, Torino e Bologna. (Gaeta.it)

Mia madre mi fa impazzire : il romanzo di Lucrezia Sarnari che esplora un nuovo lessico familiare - Svelare le sfumature della vita familiare può essere un’avventura tanto affascinante quanto complessa e proprio su di un “lessico famigliare” si snoda il nuovo romanzo di Lucrezia Sarnari “Mia madre mi fa impazzire”, in uscita il 25 ottobre e primo titolo della nuova collana di narrativa di... (Perugiatoday.it)