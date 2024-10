Ritira la pensione e viene immediatamente rapinato: la vittima ha 83 anni (Di martedì 15 ottobre 2024) I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura aversana, nei confronti di un 57enne gravemente indiziato di rapina ai danni di un 83enne. Le indagini sono Napolitoday.it - Ritira la pensione e viene immediatamente rapinato: la vittima ha 83 anni Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura aversana, nei confronti di un 57enne gravemente indiziato di rapina ai ddi un 83enne. Le indagini sono

Borgotaro - problemi all'ufficio postale : "Gli anziani non riescono a ritirare la pensione" - Nell'ufficio postale di Borgotaro gli anziani avrebbero riscontrato problemi per il ritiro della pensione. . . Mentre l'ufficio è in ristrutturazione nell'ambito del progetto Polis, anche l'ufficio temporaneo sarebbe al momento non in servizio. Per questo motivo, nelle giornate del 1° e del 2 ottobre. (Parmatoday.it)

Luca Giurato ultima apparizione televisiva - si era ritirato dalle scene "per godersi la pensione" - VIDEO - Luca Giurato in una delle sue ultime apparizioni televisive. Il giornalista si era ritirato dalle scene "per godersi la pensione" dopo oltre trent'anni di carriera a conduttore. . (Ilgiornaleditalia.it)