Regione Lazio e Roma Lazio Film Commission al MIA e alla Festa del Cinema di Roma 2024

Regione Lazio e Roma Lazio Film Commission AL MIA – MERCATO INTERNAZIONALE AUDIOVISIVO E alla Festa DEL Cinema DI Roma 2024 Online il programma dello spazio "Lazio, Terra di Cinema" che sarà inaugurato il 17 ottobre dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e da Lorenza Lei, Responsabile Struttura Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio Numerose le iniziative della Regione Lazio e di Roma Lazio Film Commission all'interno della diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma in programma all'Auditorium Parco della Musica dal 16 al 27 ottobre 2024. Giovedì 17 ottobre alle ore 10.00 il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e Lorenza Lei, Responsabile Struttura Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio inaugureranno lo spazio "Lazio, Terra di Cinema", alla presenza di esponenti del mondo della politica e della cultura.

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 16 : 30 - VIABILITÀ DEL 15 OTTOBRE 2024 ORE 16. 20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E LO ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 15 : 30 - VIABILITÀ DEL 15 OTTOBRE 2024 ORE 15. 20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA SUL ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 12 : 30 - 35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MARTEDI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE CON CODE IN ESTRNA TRA LA ROMA FIUMICINO E APPIA ED IN INTERNA TRA SALARIA E SVINCOLO CON L A24 ROMA TERMAO E PIU AVANTI ALTEZZA APPIA PASSIAMO SUL TRATTO URBANO VERSO IL CENTRO CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST POI TRAFFICATE ... (Romadailynews.it)