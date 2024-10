Regionali in Liguria, scontro Bucci-Orlando sulla natalità. “Vorrei che tutti qui avessero fatto figli”. “Non si risolve il problema criminalizzando” (Di martedì 15 ottobre 2024) Precarietà, lavoro povero, crisi del sistema sanitario, diritto all’abitare, giovani in fuga e crollo demografico. Sono questi i temi che la Chiesa di Genova ha voluto mettere a fuoco nel confronto tra i candidati alla presidenza della Regione Liguria nel primo confronto pubblico. Malgrado la moderazione dell’evento rendesse difficile alimentare polemiche, il sindaco di Genova Marco Bucci non ha perso l’occasione di provocare, parlando di natalità: “È vero che certe volte è un problema economico, ma molte volte non lo è, chi fa figli contribuisce al successo della nostra società. È una cosa importante” ha dichiarato, rivolto al candidato del centrosinistra Andrea Orlando “tra di noi Vorrei che tutti quanti avessero fatto figli. Ilfattoquotidiano.it - Regionali in Liguria, scontro Bucci-Orlando sulla natalità. “Vorrei che tutti qui avessero fatto figli”. “Non si risolve il problema criminalizzando” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Precarietà, lavoro povero, crisi del sistema sanitario, diritto all’abitare, giovani in fuga e crollo demografico. Sono questi i temi che la Chiesa di Genova ha voluto mettere a fuoco nel confronto tra i candidati alla presidenza della Regionenel primo confronto pubblico. Malgrado la moderazione dell’evento rendesse difficile alimentare polemiche, il sindaco di Genova Marconon ha perso l’occasione di provocare, parlando di: “È vero che certe volte è uneconomico, ma molte volte non lo è, chi facontribuisce al successo della nostra società. È una cosa importante” ha dichiarato, rivolto al candidato del centrosinistra Andrea“tra di noichequanti

