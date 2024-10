Facta.news - Questa prima pagina di Repubblica sull’obbligo vaccinale contro mpox per le forze dell’ordine è falsa

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il 17 agosto 2024 è stato pubblicato su TikTok un video in cui si vede la foto di una presuntadel quotidiano Ladel 24 aprile 2014. Il titolo e il sottotitolo dell’articolo principale recitano: “Schillaci: vacciniil vaiolo delle scimmie ndr:. Obbligheremo a vaccinarsila polizia di stato, poi il resto delle”. Appare anche la foto in primo piano dell’attuale ministro della Salute Orazio Schillaci. L’immagine è stata modificata digitalmente e diffonde una notizia. Consultando l’archivio del Post delle prime pagine dei quotidiani italiani per il giorno 24 aprile 2014, si vede che ladi Ladi quel giorno era diversa da quella condivisa su TikTok. Il titolo dell’articolo principale, infatti, recitava: “Riforma del Senato fronte anti-Renzi da Forza Italia al Pd”.