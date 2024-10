Velvetmag.it - Porfiria: la ‘malattia del vampiro’ tra mito e realtà

(Di martedì 15 ottobre 2024) La, comunemente nota comedel, è un gruppo di rare patologie metaboliche che colpiscono la produzione di eme, una componente essenziale dell’emoglobina. Questo disturbo ha affascinato molti per i suoi sintomi caratteristici che richiamano le leggende sui vampiri, da cui deriva il soprannome. Ecco cos’è la, detta anche la malattia del vampiro, e i suoi principali sintomi., foto Ansa – VelvetMagChe cos’è la? Lasi manifesta quando l’organismo non è in grado di produrre correttamente l’eme a causa di difetti enzimatici nel metabolismo delle porfirine, molecole che svolgono un ruolo fondamentale nella formazione dell’emoglobina. Questa condizione porta all’accumulo di porfirine nel corpo, che diventano tossiche, causando sintomi acuti e cronici.