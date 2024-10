Pioggia, temporali e rischio nubifragi a Milano e in Lombardia: le previsioni meteo (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ottobre 2024 – Milano e la Lombardia si preparano a una nuova ondata di maltempo: sono in arrivo, ancora una volta, forti piogge con il rischio alluvioni. Ma quando e dove? Vediamo tutto più nel dettaglio. Nuvole e Pioggia rischio temporali e nubifragi Nel fine settimana La mappa della Lombardia Allagato il parco, comunità evacuate. Attesa la piena del Seveso Nuvole e Pioggia Nuvole in arrivo già oggi, martedì 15 ottobre, e con una particolare intensificazione domani, mercoledì 16 ottobre. Previste le prime piogge con temperature che si manterranno intorno ai 15°C. rischio temporali e nubifragi Occhi puntati, però, soprattutto su giovedì 17 ottobre, quando, stando agli esperti de ilmeteo.it, l'approfondimento di un pericoloso ciclone sul Mar Mediterraneo scatenerà intense precipitazioni. Ilgiorno.it - Pioggia, temporali e rischio nubifragi a Milano e in Lombardia: le previsioni meteo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 –e lasi preparano a una nuova ondata di maltempo: sono in arrivo, ancora una volta, forti piogge con ilalluvioni. Ma quando e dove? Vediamo tutto più nel dettaglio. Nuvole eNel fine settimana La mappa dellaAllagato il parco, comunità evacuate. Attesa la piena del Seveso Nuvole eNuvole in arrivo già oggi, martedì 15 ottobre, e con una particolare intensificazione domani, mercoledì 16 ottobre. Previste le prime piogge con temperature che si manterranno intorno ai 15°C.Occhi puntati, però, soprattutto su giovedì 17 ottobre, quando, stando agli esperti de il.it, l'approfondimento di un pericoloso ciclone sul Mar Mediterraneo scatenerà intense precipitazioni.

