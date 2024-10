Perquisito l'ufficio di un consigliere regionale: bufera sulla politica campana (Di martedì 15 ottobre 2024) Perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici del consigliere regionale campano Luca Cascone, del gruppo "De Luca Presidente". Le perquisizioni, secondo quanto si apprende, sarebbero eseguite su delega della Procura di Salerno, che ha disposto perquisizioni anche nella sede della Provincia Napolitoday.it - Perquisito l'ufficio di un consigliere regionale: bufera sulla politica campana Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici delcampano Luca Cascone, del gruppo "De Luca Presidente". Le perquisizioni, secondo quanto si apprende, sarebbero eseguite su delega della Procura di Salerno, che ha disposto perquisizioni anche nella sede della Provincia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’inchiesta Alfieri si allarga. Perquisizioni per Luca Cascone - consigliere regionale fedelissimo di De Luca - La Guardia di Finanza acquisisce atti a casa di Luca Cascone, consigliere regionale fedelissimo di De Luca. È una delle tranche dell'inchiesta su Franco Alfieri.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Davide Fioriello è il nuovo consigliere regionale Fidal Lazio : la vittoria di un atleta impegnato - ” La sua visione è chiara: continuare a promuovere eventi e iniziative che possano portare l’atletica laziale a livelli sempre più alti. Il neo-eletto consigliere non ha solo espresso entusiasmo, ma ha anche delineato il suo programma d’azione per il futuro. 045 preferenze, Fioriello ha ricevuto un forte sostegno dalla comunità atletica della regione, un risultato che rappresenta non solo un ... (Gaeta.it)

Il consigliere regionale Menna : "Sanità abruzzese al collasso - Schael e Verì vanno rimossi subito" - . . "In qualità di vice presidente della commissione Sanità , mi sento in dovere di prendere una posizione chiara e ferma riguardo alla drammatica situazione della sanità nella nostra regione, e in particolare sulla Asl02 Chieti - Lanciano - Vasto, guidata dal direttore generale Thomas Schael", così. (Chietitoday.it)