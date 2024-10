Parcheggiatori abusivi a Napoli, in campo 25 carri gru: «Via 50 auto al giorno» (Di martedì 15 ottobre 2024) La svolta nella lotta ai Parcheggiatori abusivi si accompagna all?intensificazione del servizio di carro attrezzi convenzionato con il Comune (servizio che era tra l?altro entrato in Ilmattino.it - Parcheggiatori abusivi a Napoli, in campo 25 carri gru: «Via 50 auto al giorno» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La svolta nella lotta aisi accompagna all?intensificazione del servizio di carro attrezzi convenzionato con il Comune (servizio che era tra l?altro entrato in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parcheggiatori abusivi a Napoli - mobilitati i carri gru : «Rimozioni a tappeto» - L?obiettivo è raggiungere quota cento. Nel senso di cento auto da rimuovere nelle strade di Napoli ogni giorno, almeno nei giorni di maggiore densità di traffico e di circolazione... (Ilmattino.it)

Napoli - blitz dei militari a Chiaia : caccia ai parcheggiatori abusivi - Un assedio notturno. Centinaia di auto in sosta selvaggia, decine di parcheggiatori abusivi che presidiano il controllo del territorio. Autisti bloccati in un imbuto, qui si circola a passo... (Ilmattino.it)

Parcheggiatori abusivi - Pessolano (Oltre) : "Serve più prevenzione e videosorveglianza" - Il consigliere comunale Donato Pessolano, capogruppo di Oltre, esprime forte preoccupazione per la crescente presenza di parcheggiatori abusivi in città , definendo il fenomeno una vera e propria "piaga". Pessolano, per questo motivo, invita l'amministrazione comunale a intensificare il proprio... (Salernotoday.it)