Pagelle Italia-Israele 4-1 | Dimarco 8! I voti degli altri 2 dell’Inter – TS

(Di martedì 15 ottobre 2024) Vittoria schiacciante ieri sera dell’contro. Gli azzurri si sono imposti 4-1 e c’è da registrare un’altra prestazione da urlo di Federico. Leditenendo conto dei giocatori. LA PRESTAZIONE – Meglio di così non poteva chiudersi il mese di ottobre della Nazionale di Luciano Spalletti. L’, ieri sera a Udine, si è imposta 4-1 contro. Una vittoria netta e schiacciante, che conferma gli azzurri al primo posto in classifica a quota 10 punti. In campo tutti e tre i giocatoriconvocati: da Alessandro Bastoni a Davide Frattesi passando per Federico. Altra prestazione supersonica per l’esterno mancino, che ieri sera ha siglato il suo terzo assist consecutivo in Nazionale, dopo quelli controa Budapest, Belgio all’Olimpico e nuovamentea Udine.