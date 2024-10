Nuovo volo da Genova da maggio 2025 (Di martedì 15 ottobre 2024) Wizz Air, terza compagnia aerea in Italia per passeggeri trasportati, ha annunciato martedì 15 ottobre 2024 una nuova rotta da Genova a Varsavia a partire dalla stagione estiva 2025. Il Nuovo collegamento tra il capoluogo ligure e la capitale polacca prenderà il via il prossimo 1 maggio 2025 con Genovatoday.it - Nuovo volo da Genova da maggio 2025 Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Wizz Air, terza compagnia aerea in Italia per passeggeri trasportati, ha annunciato martedì 15 ottobre 2024 una nuova rotta daa Varsavia a partire dalla stagione estiva. Ilcollegamento tra il capoluogo ligure e la capitale polacca prenderà il via il prossimo 1con

Nodo di Genova - nuovo stop ai treni : modifiche e cancellazioni - Proseguono gli interventi infrastrutturali di realizzazione del Progetto Unico Nodo di Genova e Terzo Valico. Per consentire le attività programmate da Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Fs - è prevista la sospensione della circolazione dei treni, sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia fra... (Genovatoday.it)

Intesa Sanpaolo - a Genova il nuovo laboratorio ESG - xa8/mgg/red Unlimited News - Notizie dal mondo . GENOVA (ITALPRESS) – Nasce a Genova il Laboratorio Esg Liguria di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, Camera di Commercio di Genova, Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, SRM Centro studi e ricerche. (Unlimitednews.it)

Nuovo fermo per la Geo Barents dopo lo sbarco a Genova. Non ha rispettato le istruzioni della Guardia Costiera - È scattato un nuovo fermo amministrativo per la Geo Barents di Medici senza frontiere, a seguito dello sbarco a Genova di 206 migranti. Non ha seguito le istruzioni della Guardia costiera libica Il primo provvedimento, previsto dal decreto Piantedosi, prevede un fermo di 60 giorni e si basa, spiegano Msf, sulle “ricorrenti accuse di non aver rispettato le istruzioni della Guardia costiera ... (Secoloditalia.it)