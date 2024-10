Ilfattoquotidiano.it - “Non volevamo fare tutto sto bordello”. C’è uno sciatore in metro che stupisce tutti. Ma non è come sembra

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un uomo si è presentato, pochi giorni fa, nellapolitana di Roma in perfetta tenuta da scii, con tanto di casco, guanti e occhialini, quasise fosse pronto a slalomeggiare tra i passanti o a prepararsi alle discese di Bormio in vista delle prossime Olimpiadi invernali che si terranno in Italia. In realtà, però, si trattava di una trovata pubblicitaria che ha ingannato (quasi). Ed è sulla (sperata) viralità che si basa il video pubblicato da ScuolaZoo, il noto sito dedicato agli studenti e al mondo della scuola, girato per pubblicizzare la loro prossima iniziativa invernale. Per raggiungere l’obiettivo, gli autori hanno pensato a un trucco vecchio quanto i social: restare in silenzio e sperare che utenti e media facciano la loro parte condividendo la scena.